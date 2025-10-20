ODCEC Salerno addio all’ex presidente Adriano Barbarisi

L’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno piange la dipartita dell’ex presidente Adriano Barbarisi, scomparso questa mattina. “La nostra categoria perde un pezzo importante della sua storia, un punto di riferimento per tutti noi e un collega apprezzato e stimato per le sue doti umane e professionali”, il commento a caldo del presidente dell’ ODCEC Salerno Agostino Soave. Decano della professione, iscritto all’Ordine di Salerno dal 1978 con la qualifica di dottore commercialista, Adriano Barbarisi è stato Consigliere dell’Ordine dal 1990 e Presidente dal 1995 al 2012, guidando la categoria per quasi un ventennio e traghettandola nei grandi cambiamenti di quegli anni, tra cui la costituzione dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 🔗 Leggi su Zon.it

