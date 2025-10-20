Colle Val d’Elsa (Siena), 20 ottobre 2025 – La casa del colligiano Lorenzo Grassini occupata due volte in un solo giorno. “Devastata, non bastano 100mila euro per rimetterla a posto”. Una vicenda surreale, che ha dell’incredibile, si è consumata nelle scorse ore a Colle. La casa di Lorenzo Grassini, esponente di spicco di Forza Italia e attuale coordinatore del partito per i Balcani, è stata occupata abusivamente non una, ma due volte nell’arco di 24 ore. Un episodio che, oltre a sollevare sdegno e allarme, ha messo in luce un preoccupante stato di degrado e vulnerabilità del territorio. Grassini, noto per il suo impegno politico anche a livello internazionale, si trovava in viaggio istituzionale (nel sud Italia) con il presidente della Repubblica dell’Albania. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Occupano casa poi la distruggono. “Violenza inaudita, danni enormi”