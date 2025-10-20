Nuvole umidità e rischio pioggia | la settimana inizia così
Inizio settimana all'insegna della nuvolosità, con molta umidità che accentuerà il calo delle temperature. Previste deboli precipitazioni fra lunedì e martedì. Un miglioramento è atteso solo con l'avvicinarsi del prossimo weekend, quando dovrebbe tornare il sole e un colpo di coda quasi estivo.Le. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
