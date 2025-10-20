Nuovo stadio Roma Veloccia | I tifosi lo troveranno sotto l’abero di Natale

La lunga attesa per il possibile nuovo stadio della Roma sembrerebbe aver portato notizie positive soprattutto nelle ultime settimane. I tanti problemi avuti nel corso dei mesi sarebbero stati superati, con la consegna del progetto definitivo che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Il tutto è stato confermato negli ultimi giorni e la stessa cosa è stata fatta anche da Maurizio Veloccia, Assessore all’Urbanistica di Roma, che ha rilasciato alcune dichiarazioni all’AGI durante un evento al MAXXI. Rocca: “Importante che la Roma abbia il suo stadio”. Queste le parole di Veloccia: “La Roma sta predisponendo gli ultimi elaborati del progetto definitivo, che avremo entro l’anno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

