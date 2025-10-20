Nuovo sciopero dei bus in arrivo quando e perché

Genovatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In arrivo un nuovo sciopero degli autobus, a comunicarlo è il segretario regionale di Ugl Fna Roberto Piccardo. Quattro ore in cui i lavoratori incroceranno le braccia lunedì 10 novembre 2025. Maggiori dettagli saranno diffusi nei prossimi giorni. "La situazione vissuta da tutto il personale di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

nuovo sciopero bus arrivoDoppio sciopero a Roma il 10 ottobre, a rischio a bus, metro e tram: gli orari dello stop e chi si ferma - Nuovo sciopero dei trasporti a Roma venerdì 10 ottobre. Riporta fanpage.it

nuovo sciopero bus arrivoSciopero 18 ottobre: trasporti a rischio, disagi in arrivo e tutto quello che c’è da sapere - Advertisements Dopo la giornata difficile del 17 ottobre, per molti italiani arriva un altro venerdì da incubo: il 18 ottobre si annuncia come una delle date più critiche per chi si muove con i mezzi ... Si legge su alphabetcity.it

Le ragioni dietro al nuovo sciopero generale che manderà in tilt anche il settore dei trasporti - Il sindacato organizzatore, Si Cobas, ha pubblicato il manifesto: "A sostegno alla resistenza palestinese" per la "fine del genocidio a Gaza" ... Da milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Sciopero Bus Arrivo