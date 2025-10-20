Nuovo Rifredi Scena Aperta | Altri Sguardi rimette la sala al centro

Firenzetoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rifredi riaccende le luci con l’aria di chi ha deciso di tornare se stesso. Non come “una delle sale” del Teatro della Toscana, ma come un luogo con un carattere preciso, riconoscibile, coltivato. A guidare questa ripartenza è “Altri Sguardi”, la stagione 20252026 di Nuovo Rifredi Scena Aperta. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

nuovo rifredi scena apertaRifredi 25.26, Stefano Massini: 'Momento storico per il teatro' - ‘Altri Sguardi’: gli spettacoli come occasione di incontro e dialogo con gli artisti e la comunità C’è attesa per il riaccendersi delle luci in sala. Secondo nove.firenze.it

nuovo rifredi scena apertaRifredi: Massini presenta la nuova stagione - Il cambiamento non riguarda soltanto il nome, ma registra soprattutto la forte spinta impressa dal nuovo direttore artistico del Teatro della Toscana, Stefano Massini, che, per la prima volta, ha ... Lo riporta nove.firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Rifredi Scena Aperta