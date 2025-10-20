Nuovo DS Juve, possibile ribaltone per il nome del nuovo dirigente: tutti gli ultimi aggiornamenti. La panchina di Igor Tudor traballa e, di riflesso, si congela anche la trattativa per il nuovo Direttore Sportivo. Il calciomercato Juve vive ore di profonda riflessione: la scelta della prossima guida tecnica e quella del DS sono legate a doppio filo e, come svelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’attuale “confusione” in casa bianconera sta bloccando la pista che sembrava ormai definita. Il favorito numero uno, da settembre, è sempre stato Marco Ottolini. L’attuale DS del Genoa, ex dirigente bianconero, sembrava a un passo dal ritorno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Nuovo DS Juve, possibile ribaltone per il nome del nuovo dirigente: situazione in fase di stallo con i profili stranieri che stanno guadagnando punti. Ultime