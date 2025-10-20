Nuovo allestimento della Galleria dell' Eros con incremento di opere
A partire da giovedì 23 ottobre la Galleria dell’Eros “Piero Montana”, unica nel suo genere in tutta Italia, si presenta con un nuovo look per l’ampliamento delle sue opere, una trentina, che si aggiungono alle 70 della precedente esposizione per un totale dunque complessivo di ben 100 opere.Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
Nuovo allestimento spazio bookcrossing presso la casetta dei libri dell' associazione Vivere Fregene ( Fregene, Fiumicino, Roma) , gli scaffali sono realizzati utilizzando vecchie enciclopedie ( che nessuno voleva più) . Lo spazio è libero e aperto a tutti, è grad - facebook.com Vai su Facebook
Accolto da grandi applausi il nuovo allestimento di Mitridate Eupatore di Alessandro Scarlatti al Teatro Massimo di Palermo https://ift.tt/4onHRgi - X Vai su X
Nuovo allestimento della Galleria dell’Eros con incremento di opere - A partire da giovedì 23 ottobre la Galleria dell’Eros “Piero Montana”, unica nel suo genere in tutta Italia, si presenta con un nuovo look per l’ampliamento delle sue opere, una trentina, che si aggiu ... Scrive mondopalermo.it
Eros Ramazzotti, debutto da record per il nuovo singolo - Con Il mio giorno preferito Eros Ramazzotti firma un primato assoluto: è il primo artista del 2025 a raggiungere direttamente la prima posizione EarOne Airplay nella settimana di uscita. Come scrive ansa.it