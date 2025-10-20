Nuovo allestimento della Galleria dell' Eros con incremento di opere

A partire da giovedì 23 ottobre la Galleria dell’Eros “Piero Montana”, unica nel suo genere in tutta Italia, si presenta con un nuovo look per l’ampliamento delle sue opere, una trentina, che si aggiungono alle 70 della precedente esposizione per un totale dunque complessivo di ben 100 opere.Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

