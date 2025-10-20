Nuovo allenatore Juventus c’è un’ipotesi a sorpresa | spunta anche questo nome in caso di ribaltone il profilo potrebbe intrigare la dirigenza
Nuovo allenatore Juventus, il club riflette su Tudor e monitora un Campione del Mondo 2006. La nuovissima idea in caso di ribaltone in panchina. La pesante sconfitta per 2-0 rimediata dalla Juventus contro il Como non ha avuto solo ripercussioni sulla classifica, ma ha anche aperto una vera e propria crisi di riflessione sulla posizione di Igor Tudor. Il tecnico croato, secondo quanto riportato da La Stampa, avrebbe scontentato la dirigenza bianconera per l’atteggiamento mostrato in panchina, giudicato troppo passivo e arrendevole, soprattutto in un momento in cui la squadra aveva bisogno di una scossa per rimettere in piedi il risultato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus. - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo allenatore Juventus: non solo Spalletti, clamoroso nome a sorpresa! - Come confermato in mattinata, in caso di nuovi passi falsi contro Real Madrid e Lazio, Tudor ... Si legge su fantamaster.it
Nuovo allenatore Juve: dal futuro di Tudor fino ai nomi di Palladino e Spalletti. Sky fa luce sulla situazione: cosa aspettarsi davvero per la panchina bianconera - Sky inquadra la situazione: cosa succederà per la panchina Una sconfitta che fa male, una crisi che si aggrava e una p ... Secondo juventusnews24.com
Nuovo allenatore Juve, Mirko Nicolino: “In chiave futura i bianconeri valutano 2 profili. Si tratta di…” - Nuovo allenatore Juve | Il noto giornalista ed esperto di tematiche legate al mondo bianconero Mirko Nicolino ha ... Lo riporta news-sports.it