Nuovo allenatore Juventus, il club riflette su Tudor e monitora un Campione del Mondo 2006. La nuovissima idea in caso di ribaltone in panchina. La pesante sconfitta per 2-0 rimediata dalla Juventus contro il Como non ha avuto solo ripercussioni sulla classifica, ma ha anche aperto una vera e propria crisi di riflessione sulla posizione di Igor Tudor. Il tecnico croato, secondo quanto riportato da La Stampa, avrebbe scontentato la dirigenza bianconera per l’atteggiamento mostrato in panchina, giudicato troppo passivo e arrendevole, soprattutto in un momento in cui la squadra aveva bisogno di una scossa per rimettere in piedi il risultato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juventus, c’è un’ipotesi a sorpresa: spunta anche questo nome in caso di ribaltone, il profilo potrebbe intrigare la dirigenza