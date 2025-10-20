Nuovo allenatore Juve svelate le prime idee in caso di ribaltone | da Mancini a Spalletti chi potrebbe prendere il posto di Tudor I quattro nomi

Nuovo allenatore Juve, la Gazzetta svela le prime idee in caso di ribaltone: Palladino la scommessa, ma spunta anche l’ipotesi Motta-bis. Una panchina che scotta, un futuro appeso a un filo. La sconfitta di Como ha aperto ufficialmente la crisi della Juventus e, inevitabilmente, ha acceso i riflettori sulla posizione di Igor Tudor. Sebbene la società continui a dargli fiducia, è chiaro che le prossime partite saranno decisive. E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera starebbe già iniziando a valutare le alternative in caso di ribaltone. Il casting per l’eventuale dopo-Tudor è già partito, con una rosa di nomi eterogenea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

