Nuovo allenatore Juve svelate le prime idee in caso di ribaltone | da Mancini a Spalletti chi potrebbe prendere il posto di Tudor I quattro nomi

Juventusnews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo allenatore Juve, la Gazzetta svela le prime idee in caso di ribaltone: Palladino la scommessa, ma spunta anche l’ipotesi Motta-bis. Una panchina che scotta, un futuro appeso a un filo. La sconfitta di Como ha aperto ufficialmente la crisi della Juventus e, inevitabilmente, ha acceso i riflettori sulla posizione di Igor Tudor. Sebbene la società continui a dargli fiducia, è chiaro che le prossime partite saranno decisive. E, come riportato da  La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera starebbe già iniziando a valutare le alternative in caso di ribaltone.  Il casting per l’eventuale dopo-Tudor è già partito, con una rosa di nomi eterogenea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

nuovo allenatore juve svelate le prime idee in caso di ribaltone da mancini a spalletti chi potrebbe prendere il posto di tudor i quattro nomi

© Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve, svelate le prime idee in caso di ribaltone: da Mancini a Spalletti, chi potrebbe prendere il posto di Tudor. I quattro nomi

Approfondisci con queste news

nuovo allenatore juve svelateNuovo allenatore Juve: dal futuro di Tudor fino ai nomi di Palladino e Spalletti. Sky fa luce sulla situazione: cosa aspettarsi davvero per la panchina bianconera - Sky inquadra la situazione: cosa succederà per la panchina Una sconfitta che fa male, una crisi che si aggrava e una p ... Lo riporta juventusnews24.com

nuovo allenatore juve svelateTUDOR ESONERATO?/ Spalletti nuovo allenatore Juventus: i rumors (oggi 19 ottobre 2025) - Avanza sempre più l'indiscrezione sul cambio in panchina, il nuovo allenatore della Juventus sarebbe Luciano Spalletti. Lo riporta ilsussidiario.net

nuovo allenatore juve svelateSpalletti Juve: i rumors tornano ad accostarlo alla panchina bianconera ma… Qual è lo scenario al momento - Qual è lo scenario al momento sul futuro dell’allenatore Un’ombra illustre, una suggestione che ritorna ciclicamente. Da juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Allenatore Juve Svelate