20 ott 2025

Nuovo allenatore Juve, ipotesi clamorosa per la panchina! Ci sarebbe anche lui in caso di cambio in casa bianconera. Le ultime La caduta contro il Como non è stata una semplice battuta d’arresto. Il 2-0 subito dalla Juventus ha lasciato strascichi pesanti non solo in classifica, ma soprattutto nello spogliatoio e nei piani alti della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Nuovo allenatore Juve, spunta un’ipotesi a sorpresa per la panchina! Ci sarebbe anche quel nome in caso di cambio, è un profilo che potrebbe piacere alla dirigenza…

