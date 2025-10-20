Nuovo allenatore Juve, il casting si allarga: oltre ai nomi italiani e a Terzic, Tuttosport aggiunge l’ex tecnico del Lipsia tra le opzioni per il dopo Tudor. Una panchina che scotta, un futuro appeso a un filo sottilissimo. La pesante sconfitta subita dalla Juventus sul campo del Como ha aperto ufficialmente la crisi e messo Igor Tudor sulla graticola. Sebbene la società continui a dargli fiducia, è chiaro che le prossime partite saranno decisive. E, come riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera starebbe già iniziando a valutare le alternative in caso di ribaltone. Il casting per l’eventuale dopo-Tudor si arricchisce di un nuovo, importante nome internazionale, che si aggiunge a una lista già nutrita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve, il casting si allarga: c’è una nuova ipotesi dall’estero, il club potrebbe pensarci in caso di esonero di Tudor