Nuovi talenti crescono | parte su Assalto TV il format Fattore Scherma
Dalle pedane degli Europei Cadetti alle telecamere di Sportface TV: atleti, maestri e dirigenti raccontano i talenti di domani. Parte oggi alle 17 su Assalto TV, il canale di Sportface TV interamente dedicato alla scherma, il nuovo format “Fattore Scherma”. La prima puntata è dedicata alla spada e mette al centro i giovani talenti italiani che si sono messi in mostra nell’ultimo Campionato Europeo Cadetti. Un viaggio tra emozioni, prospettive e storie personali che vede alternarsi interviste a giovani atleti, maestri, dirigenti e arbitri, per offrire un ritratto corale del vivaio azzurro. Protagonisti di questo primo appuntamento sono: Sandro Cuomo, organizzatore del Circuito Europeo Cadetti di Spada. 🔗 Leggi su Sportface.it
Scopri altri approfondimenti
Adriatico Mediterraneo Festival, eventi anche a ottobre tra scoperta di nuovi talenti marchigiani e sostegno alle fragilità https://marcheinfinite.com/2025/10/18/adriatico-mediterraneo-festival-eventi-anche-a-ottobre-tra-scoperta-di-nuovi-talenti-marchigiani-e-sos - facebook.com Vai su Facebook
GialloZafferano inaugura la nuova stagione con format originali e nuovi talenti https://primaonline.it/2025/10/08/453597/giallozafferano-inaugura-la-nuova-stagione-con-format-originali-e-nuovi-talenti/… - X Vai su X
I nuovi talenti crescono, il Romoletto d’oro a tanti artisti under35 romani. Ed è subito festa in Campidoglio - Quello di Roma si chiama Romoletto d’Oro e segue quello della Lupa, ma con un focus sulle nuove generazioni. Segnala ilmessaggero.it
Totti: «Nuovi talenti italiani? Non ne vedo, l'unico che mi intriga ora in serie A è Nico Paz. Quest'anno lotta scudetto più aperta» - Un sogno che si avvera, quello di un tifoso che dopo un viaggio bendato di 10 ore incontra il suo idolo di sempre. Scrive leggo.it