Nuovi talenti crescono | parte su Assalto TV il format Fattore Scherma

Sportface.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle pedane degli Europei Cadetti alle telecamere di Sportface TV: atleti, maestri e dirigenti raccontano i talenti di domani. Parte oggi alle 17 su Assalto TV, il canale di Sportface TV interamente dedicato alla scherma, il nuovo formatFattore Scherma”. La prima puntata è dedicata alla spada e mette al centro i giovani talenti italiani che si sono messi in mostra nell’ultimo Campionato Europeo Cadetti. Un viaggio tra emozioni, prospettive e storie personali che vede alternarsi interviste a giovani atleti, maestri, dirigenti e arbitri, per offrire un ritratto corale del vivaio azzurro. Protagonisti di questo primo appuntamento sono: Sandro Cuomo, organizzatore del Circuito Europeo Cadetti di Spada. 🔗 Leggi su Sportface.it

