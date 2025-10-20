Nuovi supermercati ad Arezzo | arriva In' S Ecco come cambia la mappa della spesa in città
Ampliamenti, chiusure, ristrutturazioni, nuove aperture e lavori in corso. Un mare magnum all'interno del quale ci sono questioni delicate riguardanti pure temi quali cambi d'insegna, contrattazioni sindacali, casse integrazioni e selezioni di personale. Quello dei supermercati aretini è un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
