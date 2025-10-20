Nuove rivelazioni choc sul principe Andrea | le memorie di Virginia Giuffre fanno tremare la monarchia
A pochi giorni dalla pubblicazione del memoir postumo Nobody’s Girl, emergono nuove e gravi accuse contro Jeffrey Epstein e il principe Andrea. Il libro offre una testimonianza diretta da parte di Virginia Giuffre, una delle principali accusatrici del finanziere americano condannato per reati sessuali. Giuffre, che si è tolta la vita sei mesi fa, racconta di aver temuto di «morire come una schiava del sesso» nelle mani di Epstein e della sua cerchia. Il volume, scritto con la giornalista Amy Wallace, delinea una rete di potere e abusi che coinvolge uomini influenti e giovani donne manipolate e sfruttate. 🔗 Leggi su Panorama.it
