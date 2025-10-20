Nuove record dell' inflazione Roma non è mai stata così cara | pesa l' aumento dei prodotti alimentari

Non serve neanche andare troppo in là con gli anni. A gennaio 2018 l’inflazione registrata a Roma era del 100,8%. Nel giro di sette anni è aumentata di 20,8 punti percentuali. Secondo l’ultimo bollettino del Nic, l’indice comunale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, l’inflazione a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

