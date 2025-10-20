Nuove condutture idriche a Marina di Pisa | verso la conclusione dell' intervento
Si è concluso l’intervento principale di Acque in via Ordine di Santo Stefano a Marina di Pisa, per il potenziamento del servizio idrico della frazione. I lavori, cominciati nel febbraio scorso, consistevano nella posa in opera di 1.200 metri di nuove condotte, che è terminata di recente con il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
