Nuove condutture idriche a Marina di Pisa | verso la conclusione dell' intervento

Pisatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso l’intervento principale di Acque in via Ordine di Santo Stefano a Marina di Pisa, per il potenziamento del servizio idrico della frazione. I lavori, cominciati nel febbraio scorso, consistevano nella posa in opera di 1.200 metri di nuove condotte, che è terminata di recente con il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it



