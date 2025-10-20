Nuova vita per la scuola Brancati di Librino | al via i lavori per palestra aree verdi e orti didattici

Cataniatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Enrico Trantino, ha approvato – su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Parisi – il progetto esecutivo per la ristrutturazione del plesso scolastico Vitaliano Brancati e la realizzazione della nuova palestra di quartiere lungo viale San. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Librino, nuova palestra per la scuola Brancati e un parco urbano di tre ettari - La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Enrico Trantino, ha approvato – su proposta ... Scrive newsicilia.it

nuova vita scuola brancatiLibrino, ecco il piano riqualificazione: previste nuove scuole e palestre - La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Enrico Trantino, ha approvato su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Parisi il progetto esecutivo per la ristrutturazione del plesso scolastico ... Riporta msn.com

Nuova scuola in... tribunale. E’ stato risolto il contratto con il ‘Consorzio Simplex’ - La Giunta comunale: "Decisione necessaria a fronte di gravi inadempienze ritardi ingiustificati e accumulo di molti giorni rispetto al programma lavori" . Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Vita Scuola Brancati