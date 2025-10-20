Nuova protesta famiglie ex Motel Agip niente soldi ma una casa
Tempo di lettura: 3 minuti Materassi e striscioni di protesta in piazza Municipio, davanti alla sede del Comune di Napoli: prosegue la protesta delle otto famiglie rimaste senza alloggio dopo che l’ ex Motel Agip di Secondigliano è stato sgomberato dal Comune due settimane fa. La liberazione dell’ex albergo, occupato per oltre vent’anni da persone senza reddito, era stato deciso dal Comune circa un anno fa “ con la promessa di un’altra casa che ci è stata fatta in due riunioni ma che non abbiamo mai avuto e ora con noi non parlano neanche”, spiega Annunziata Del Giudice, una delle manifestanti rimaste senza alloggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
