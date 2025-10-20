Nuova Mazda CX-5 | una terza generazione più tecnologica spaziosa e accessibile

(Adnkronos) – Presentata in anteprima europea la scorsa estate e ora svelata ufficialmente a Roma, la nuova Mazda CX-5 inaugura la terza generazione di uno dei SUV più rappresentativi del marchio giapponese. Dal debutto nel 2012, questo modello ha incarnato lo spirito Mazda nel mondo, diventando un punto di riferimento per equilibrio, qualità e affidabilità. Evoluta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

