Nuova Honda Civic e | HEV 2025 | design audace e tecnologia avanzata

(Adnkronos) – La Honda Civic e:HEV 2025 rinnova la propria immagine con un restyling deciso e dettagli stilistici che accentuano l’anima sportiva di questa iconica berlina ibrida. La mascherina anteriore, ora più aggressiva e rifinita in nero lucido, si abbina a fari ridisegnati e a un paraurti dalle linee nette con spoiler inferiore in tinta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

Nuova Honda Forza 350 in consegna per la famiglia Maringelli di Polignano a Mare, tanti auguriiii ' !! - facebook.com Vai su Facebook

Nuova Honda Civic e:HEV: restyling tra stile, tecnologia e sicurezza https://ift.tt/074Fm6j - X Vai su X

Nuova Honda Civic 2026: restyling, interni aggiornati e motore ibrido e:HEV [FOTO] - La Honda Civic si rinnova con il lancio del restyling che porta una serie di aggiornamenti al design degli esterni e ritocchi stilistici agli interni, concretizzando l'evoluzione estetica e di contenu ... Da motorionline.com

La nuova Honda Civic e:HEV si rinnova nel design e negli interni, introduce il colore Seabed Blue e conferma il propulsore ibrido - Dopo il debutto in Inghilterra arriva anche in Italia la Honda Civicrinnova restyling, dedicato all’intera gamma e nato dai feedback dei clienti, con l’obiettivo di rendere ancora più contemporanea ... Riporta msn.com

Honda Civic 2026, restyling e tecnologia rinnovata - Fedele al retaggio del Marchio, Honda Civic 2026 segna un’ evoluzione concreta nel percorso della berlina giapponese. Lo riporta auto.it