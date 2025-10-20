Grande successo a Napoli per la tappa del viaggio esperienziale di NOW, il servizio streaming di Sky, che dal 17 al 19 ottobre ha animato piazza Mercato con un evento unico e coinvolgente. A rendere ancora più speciale il weekend, la presenza di Achille Lauro, super ospite d’eccezione, che domenica sera ha entusiasmato il pubblico con un’esibizione live in cui ha proposto alcuni dei suoi più gran. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - NOW conquista Napoli: folla in piazza Mercato e show di Achille Lauro per il viaggio esperienziale Sky