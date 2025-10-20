NOW conquista Napoli | folla in piazza Mercato e show di Achille Lauro per il viaggio esperienziale Sky
Grande successo a Napoli per la tappa del viaggio esperienziale di NOW, il servizio streaming di Sky, che dal 17 al 19 ottobre ha animato piazza Mercato con un evento unico e coinvolgente. A rendere ancora più speciale il weekend, la presenza di Achille Lauro, super ospite d’eccezione, che domenica sera ha entusiasmato il pubblico con un’esibizione live in cui ha proposto alcuni dei suoi più gran. 🔗 Leggi su Digital-news.it
News recenti che potrebbero piacerti
NAPOLI BASKETBALL VINCE A TREVISO La squadra di coach Magro conquista i primi due punti della stagione e regala a mister Rizzetta la prima vittoria della sua gestione Battuto il Treviso 79 a 86. Decisivi i 18 punti di Bolton e Flagg, i canestri pesanti - facebook.com Vai su Facebook
Il #Napoli conquista i primi 3 punti in #ChampionsLeague battendo lo Sporting 2-1: decide una doppietta di Rasmus #Hojlund ? #napolisportinglisbona #Sportitalia - X Vai su X