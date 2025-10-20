Novara treno travolge 3 giovani | un morto e un ferito grave

Incidente ferroviario mortale in provincia di Novara, a Trecate: tre giovani, cittadini stranieri di circa 20 anni, sono stati travolti da un treno diretto a Milano mentre attraversavano sui binari. Il bilancio è di un morto e un ferito grave, portato in ospedale in codice rosso: ferito in maniera più lieve anche il terzo ragazzo. Sul posto le forze dell’ordine per le indagini del caso: diversi treni della linea Milano-Novara risultano in ritardo o con limitazioni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Novara, treno travolge 3 giovani: un morto e un ferito grave

Altri contenuti sullo stesso argomento

COLORI SULLA RISAIA Sabato 11 ottobre le due ALn668.3187+3143, precedentemente impegnate nelle corsette a Milano Centrale per il porte aperte, sono state trasferite a Biella per un treno storico del giorno successivo. L'invio è avvenuto via Novara-Rov - facebook.com Vai su Facebook

Trasporti, da Novara ad Agognate c’è il treno dei lavoratori Ma Biella resta lontana http://dlvr.it/TNdwZJ @LaStampa - X Vai su X

Trecate, treno investe tre giovani. Uno è morto, altri due feriti - Il convoglio, proveniente da Torino, era diretto a Milano ... Segnala torino.corriere.it

Treno travolge e uccide una 54enne alla stazione di Vittuone, sospesa la linea tra Novara e Rho - Una 54enne è stata travolta e uccisa da un treno alla stazione di Vittuone (Milano) intorno alle 9:30 del 13 luglio. Si legge su fanpage.it