Novara treno investe tre giovani Un morto e due feriti Interrotta la linea Milano-Torino
Hanno tra i 20 e i 22 anni. L'incidente è accaduto nel Novarese verso le 18:20. Il convoglio, proveniente da Torino, era diretto a Milano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
