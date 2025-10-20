Hanno tra i 20 e i 22 anni. L'incidente è accaduto nel Novarese verso le 18:20. Il convoglio, proveniente da Torino, era diretto a Milano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Novara, treno investe tre giovani. Un morto e due feriti. Interrotta la linea Milano-Torino