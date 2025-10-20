Novara treno investe tre giovani a Trecate | un morto e due feriti Interrotta la linea Milano-Torino

Tragedia alla stazione di Trecate, in provincia di Novara: un treno ha investito tre giovani che stavano attraversando i binari. Un morto e due feriti, uno in codice rosso e uno in codice giallo,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Novara, treno investe tre giovani a Trecate: un morto e due feriti. Interrotta la linea Milano-Torino

