Novara treno investe tre giovani a Trecate | un morto e due feriti Interrotta la linea Milano-Torino

Tragedia alla stazione di Trecate, in provincia di Novara: un treno ha investito tre giovani che stavano attraversando i binari. Un morto e due feriti, uno in codice rosso e uno in codice giallo,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Novara, treno investe tre giovani a Trecate: un morto e due feriti. Interrotta la linea Milano-Torino

Leggi anche questi approfondimenti

COLORI SULLA RISAIA Sabato 11 ottobre le due ALn668.3187+3143, precedentemente impegnate nelle corsette a Milano Centrale per il porte aperte, sono state trasferite a Biella per un treno storico del giorno successivo. L'invio è avvenuto via Novara-Rov - facebook.com Vai su Facebook

Trasporti, da Novara ad Agognate c’è il treno dei lavoratori Ma Biella resta lontana http://dlvr.it/TNdwZJ @LaStampa - X Vai su X

Novara, treno investe tre giovani. Un morto e due feriti. Interrotta la linea Milano-Torino - 30 circa, sono stati travolti a Trecate (Novara) dal treno proveniente da Torino e diretto a Milano. Come scrive gazzettadiparma.it

Novara, treno investe tre giovani a Trecate: un morto e due feriti. Interrotta la linea Milano-Torino - Tragedia alla stazione di Trecate, in provincia di Novara: un treno ha investito tre giovani che stavano attraversando i binari. Si legge su ilmessaggero.it

Trecate, treno investe tre giovani. Uno è morto, altri due feriti - Il convoglio, proveniente da Torino, era diretto a Milano ... Riporta torino.corriere.it