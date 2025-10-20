Novara tre giovani travolti da un treno alla stazione di Trecate | un morto e due feriti

Ilfattoquotidiano.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un treno ha travolto tre giovani alla stazione ferroviaria di Trecate, nel novarese. Uno di loro è morto, gli altri due sono feriti: uno è ricoverato in codice rosso e uno in codice giallo. Secondo una prima ricostruzione, i tre ragazzi avrebbero attraversato i binari e sarebbero stati investiti da un treno partito da Torino e diretto a Milano. A quanto si apprende dalle prime informazioni si tratterebbe di tre giovani intorno ai 20 anni di origine straniera. Sul posto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. La circolazione ferroviaria è interrotta in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

novara tre giovani travolti da un treno alla stazione di trecate un morto e due feriti

© Ilfattoquotidiano.it - Novara, tre giovani travolti da un treno alla stazione di Trecate: un morto e due feriti

Altri contenuti sullo stesso argomento

novara tre giovani travoltiTreno travolge tre giovani a Trecate: un morto e due feriti, di cui uno in codice rosso - Le vittime, tre giovani immigrati di circa 20 anni, sono state travolte mentre attraversavano i binari. Si legge su rainews.it

novara tre giovani travoltiNovara, tre giovani travolti da un treno alla stazione di Trecate: un morto e due feriti - Uno di loro è morto, gli altri due sono feriti: uno è ricoverato in codice rosso e uno in codice giallo. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

novara tre giovani travoltiNovara, treno investe tre giovani. Un morto e due feriti. Interrotta la linea Milano-Torino - 30 circa, sono stati travolti a Trecate (Novara) dal treno proveniente da Torino e diretto a Milano. Come scrive gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Novara Tre Giovani Travolti