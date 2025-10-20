Novara tre giovani investiti dal treno | un morto due gravissimi
Gravissimo incidente ferroviario poco meno di un'ora fa a Trecate, in provincia di Novara. Tre persone, giovani immigrati di eta' intorno ai 20 anni, hanno attraversato i binari nei pressi della stazione ferroviaria e sono stati investiti da un convoglio proveniente da Torino, e diretto a Milano dove doveva arrivare alle 18,49. Pesantissimo il bilancio: uno dei tre giovani e' morto e gli altri due sono rimasti feriti gravemente, uno in codice rosso e uno in codice giallo. Il treno che li ha investiti e' fermo sulla linea aspettando i soccorsi e le forze di polizia per gli accertamenti. La circolazione ferroviaria e' interrotta nelle due direzioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
