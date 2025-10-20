Novara | attraversano i binari per non perdere il treno un morto e 2 feriti
AGI - Gravissimo incidente ferroviario a Trecate, in provincia di Novara. Tre persone, giovani immigrati di età intorno ai 20 anni, hanno attraversato i binari nei pressi della stazione ferroviaria e sono stati investiti da un convoglio proveniente da Torino, e diretto a Milano con arrivo alle 18,49. Pesantissimo il bilancio: uno dei tre giovani è morto e gli altri due sono rimasti feriti gravemente, uno in codice rosso e uno in codice giallo. La circolazione ferroviaria è stata interrotta nelle due direzioni. Secondo le prime sommarie informazioni i tre giovani sembra abbiano attraversato i binari per non perdere il treno S6 di Trenord in partenza per Pioltello Limito. 🔗 Leggi su Agi.it
