Notifiche sul cellulare pagamenti sospetti | scopre che la sua carta di credito è finita a Como nelle mani di un 38enne

Quicomo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uomo, alla vista della Polizia, ha cercato di allontanarsi rapidamente, ma è stato subito fermato dagli agenti. Nel pomeriggio di ieri, in piazzale Gerbetto a Como, un 38enne di origini pakistane, con precedenti e senza fissa dimora, è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

