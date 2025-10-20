Nostalgia Real Madrid! Ramos batte Keylor Navas ed esulta così

Gazzetta.it | 20 ott 2025

Sergio Ramos e Keylor Navas si sono affrontati nel big match della Liga MX tra Monterrey e Pumas (terminato 1-1). Il difensore centrale spagnolo è uscito vincitore dal dischetto per pareggiare la partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nostalgia real madrid ramos batte keylor navas ed esulta cos236

© Gazzetta.it - Nostalgia Real Madrid! Ramos batte Keylor Navas ed esulta così

