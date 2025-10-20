Norton-Cuffy Juventus, Comolli a caccia dell’esterno del futuro: tutti gli aggiornamenti sull’inglese. Il disastroso pomeriggio di Como ha evidenziato in modo impietoso tutti i limiti di una rosa che ha un disperato bisogno di rinforzi. Come riportato da Tuttosport, Damien Comolli sarà costretto a intervenire sul calciomercato Juve a gennaio, e la priorità assoluta non è un difensore centrale (nonostante il KO di Bremer), ma un esterno destro a tutta fascia. Il tecnico Igor Tudor ha un vuoto in quel ruolo: Joao Mario convince solo in fase di spinta, ma non dà garanzie difensive, e il tecnico ha bisogno di un “alter ego” di Kalulu che sappia interpretare entrambe le fasi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Norton-Cuffy Juventus, Comolli a caccia dell’esterno: il profilo dell’inglese è stato promosso dagli scout. La valutazione e tutti gli scenari