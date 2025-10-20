Noor festival a Venezia rafforza Riyadh come luogo di dialogo e arte

Venezia, 20 ott. (askanews) – Il festival Noor Riyadh è arrivato a Venezia con una mostra alla Fondazione Querini Stampalia che anticipa l’evento di arte e luce che si terrà nella città saudita a novembre. E l’inaugurazione dell’esposizione veneziana è stata salutata anche dal ministro della Cultura dell’Arabia, il principe Badr bin Abdullah bin Farhan Al-Saud: “La presenza di Noor Riyadh a Venezia – ha scritto sui social – rafforza la posizione di Riyadh come sostenitore della creatività e del dialogo globale, meta di arte e cultura”. Lo scambio a distanza tra la penisola araba e la laguna veneziana ha prodotto la “capsule exhibition” alla Querini Stampalia, e per il museo diretto da Cristiana Collu si tratta di una relazione molto significativa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it