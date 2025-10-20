Nonno muore nel frontale la nipote 18enne è grave

Malalbergo (Bologna), 20 ottobre 2025 – Sangue, ancora una volta, sulle strade metropolitane di Bologna. A perdere la vita, in un incidente, nel pomeriggio di ieri, il 90enne baricellese, Graziano Donatantonio. Grave la nipote 18enne, seduta sul sedile del passeggero. Il nonno la era andata a prendere a scuola. L'impatto, frontale tra due autovetture, è avvenuto poco dopo le 16 nel territorio di Altedo, in via Boschi, quasi all'altezza del civico 91. Una strada stretta, che costeggia il canale Navile-Savena, e che in una direzione porta a Boschi di Baricella e nell'altra conduce ad Altedo di Malalbergo.

