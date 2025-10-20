Nonantola | alla scoperta dell' Abbazia tra arte filosofia e mistica
Per l'Istituto Filosofico di Studi Tomistico la filosofia è anche un'esperienza semplice e accessibile, come una passeggiata in spazi che non siamo più abituati a guardare con la dovuta attenzione. Va in questa direzione l'iniziativa ‘All’ombra dell'Abbazia' in programma a Nonantola sabato 25. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
