Non vogliamo più fare le sardine sui treni | il sogno dei monzesi che sta per diventare realtà
Il sogno sta per diventare realtà e i ben informati sanno che ormai dovrebbe essere questione di poche settimane. Per l’arrivo della M5 ormai ci siamo: i decreti ministeriali tanto attesi per l’avvio dell’intero processo burocratico dovrebbero essere pubblicati nella prima settimana di novembre e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Non vogliamo fare perdere questa antica tradizione. Complimenti a questi due giovani siciliani - facebook.com Vai su Facebook
"Vogliamo fare punti contro il Napoli". Perentorio Patrick Vieira. Il tecnico del Genoa non ha ancora digerito la sconfitta con la Lazio, ma sa che domenica al Maradona, nonostante il valore dell'avversario, ci sarà la possibilità di rifarsi. #ANSA https://ansa.it/sito/ - X Vai su X
Genoa: Vieira, 'vogliamo fare punti con il Napoli' - Il tecnico del Genoa non ha ancora digerito la sconfitta con la Lazio, ma sa che domenica al Maradona, nonostante il valore ... Lo riporta ansa.it