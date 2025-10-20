Non vedo niente | Kim Kardashian incappucciata e strizzata nell’abito di Margiela sul red carpet il look da maschera nuda fa discutere
Kim Kardashian torna su un red carpet a volto coperto. È accaduto nelle scorse ore agli Academy Museum Gala 2025, un evento di beneficenza organizzato dall’Academy Museum of Motion Pictures per raccogliere fondi da donare al museo stesso. La 44enne influencer e donna d’affari si è presentata a Los Angeles indossando un abito di Maison Margiela Artisanal disegnato da Glenn Martens con un velo che le ha nascosto totalmente il viso. I commentatori si sono subito divisi tra chi ha esultato per l’affermarsi di una nuova tendenza di moda e chi ha liquidato tutto come unaa banale provocazione. Intanto va ricordato che già nel 2021 Kardashian era giunta sulla passerella dell’Academy Museum Gala con il volto coperto da un altro velo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
