Non sto bene Fiorello problemi di salute e forfait alla prima puntata

Una partenza imprevista per Fiorello e la nuova avventura radiofonica “La Pennicanza”, il programma di Rai Radio2 che avrebbe dovuto debuttare oggi, lunedì 20 ottobre. Dopo l’annuncio in grande stile di ieri sera su Rai1, con tanto di entusiasmo e curiosità da parte del pubblico, la prima puntata si è trasformata in un inatteso colpo di scena: lo showman siciliano non era presente in studio. A svelare il motivo dell’assenza è stato Fabrizio Biggio, che ha aperto la diretta spiegando che Fiorello aveva avuto un “momentaneo malessere” e che, per questo motivo, l’appuntamento inaugurale sarebbe stato rimandato di un giorno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

