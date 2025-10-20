Non sto bene Fiorello l’annuncio ai fan preoccupa | cosa sta succedendo
Personaggi tv. La mattina di questo lunedì 20 ottobre si è aperta con un piccolo colpo di scena per gli ascoltatori di La Pennicanza. Tutti si aspettavano di ritrovare Fiorello, lo showman capace di trasformare anche una semplice pausa caffè in uno spettacolo, pronto a inaugurare la nuova stagione del programma radiofonico di Rai Radio2 insieme a Fabrizio Biggio. Invece, al momento del via, sul microfono c’era solo Biggio a spiegare l’assenza di Fiorello, costretto a restare a casa. La curiosità e l’attesa dei fan si sono trasformate in un exploit di preoccupazione per le condizioni dello showman siciliano. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Scopri altri approfondimenti
Bene Fiorello 4.2 mil con il 22,4%. #cinqueminuti #lapennicanza - X Vai su X
#lapennicanza inizia ma…. senza #fiorello. Come annunciato è iniziata oggi la nuova edizione de La Pennicanza ma chi si è sintonizzato sarà rimasto deluso nel trovare solamente #fabriziobiggio e non Fiorello. Lo show-man è influenzato come ha annunciat - facebook.com Vai su Facebook