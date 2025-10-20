Non sono bello… piaccio! Jerry Calà al Piccolo Teatro Don Bosco a sostegno della Fondazione Giovanni Celeghin
Una serata di spettacolo e solidarietà promossa dalla Fondazione Giovanni Celeghin Onlus, da sempre impegnata nel sostegno alla ricerca scientifica sui tumori cerebrali.Lo spettacolo di Jerry CalàVenerdì 14 novembre, alle ore 21, il Piccolo Teatro Don Bosco di Padova ospiterà Jerry Calà con il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
