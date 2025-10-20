Non solo streetphotography mercoledì 22 ottobre incontro con Roberto Bartolini ai Quattro Mori

Per il ciclo "Serata a Palazzo", la sezione fotografica Circolo Porto di Livorno ospiterà mercoledì 22 ottobre dalle 21.30 al Cinema Teatro 4 Mori il fotografo livornese Roberto Bartolini nella serata dal titolo “Non solo Streetphotography”.Roberto Bartolini nasce e vive a Livorno. Viene. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

