Non solo streetphotography mercoledì 22 ottobre incontro con Roberto Bartolini ai Quattro Mori
Per il ciclo "Serata a Palazzo", la sezione fotografica Circolo Porto di Livorno ospiterà mercoledì 22 ottobre dalle 21.30 al Cinema Teatro 4 Mori il fotografo livornese Roberto Bartolini nella serata dal titolo "Non solo Streetphotography".Roberto Bartolini nasce e vive a Livorno.
