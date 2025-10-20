Non si tratta soltanto di riqualificazione urbana Sederti in mezzo alla tua città è un atto liberatorio di riconquista dello spazio fuori quello di tutti
V orrei parlare (bene) di Milano. Ma non dei record del turismo o delle vibranti settimane della moda, del design, del beauty. Neppure di Bookcity o Pianocity, manifestazioni culturali capaci di migliorarsi a ogni edizione. Tutto bellissimo. Femminicidi, inaugurata la panchina rossa al Senato X Leggi anche › Palazzi storici e giardini urbani, due belle novità a Roma e Milano Quello che però mi ha colpito di più, man mano che piazze e spiazzi vengono liberati dai lavori in corso estivi, sono le panchine. O, per dirla meglio, quello che più mi ha colpito (e colpisce ogni volta) sono le persone – tante – che si siedono sulle panchine. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche questi approfondimenti
Si tratta soltanto dell’ultimo degli istituti occupati da inizio anno scolastico per manifestare solidarietà alla popolazione palestinese e protestare contro la guerra - facebook.com Vai su Facebook
Sinner: «Su alcuni colpi posso migliorare, ma si tratta soltanto di un paio di cose» - X Vai su X
Rigenerazione urbana: approvata la graduatoria dei fondi regionali per la Toscana diffusa - Oltre 2 milioni di euro ai Comuni di Lucignano, Terranuova Bracciolini, Pratovecchio Stia e Chiusi della Verna ... Lo riporta lanazione.it
Trasporti e riqualificazione urbana, siglati gli accordi con Rfi e Comune di Benevento - Sono stati siglati questa mattina nella sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia due importanti intese riguardanti la città di Benevento. Come scrive regione.campania.it
Riqualificazione urbana. Una casa rinnovata per il ’Centro Anch’io’ - La struttura si offre come punto di riferimento per le persone con disabilità. Riporta msn.com