V orrei parlare (bene) di Milano. Ma non dei record del turismo o delle vibranti settimane della moda, del design, del beauty. Neppure di Bookcity o Pianocity, manifestazioni culturali capaci di migliorarsi a ogni edizione. Tutto bellissimo. Quello che però mi ha colpito di più, man mano che piazze e spiazzi vengono liberati dai lavori in corso estivi, sono le panchine. O, per dirla meglio, quello che più mi ha colpito (e colpisce ogni volta) sono le persone – tante – che si siedono sulle panchine.

© Iodonna.it - Non si tratta soltanto di riqualificazione urbana. Sederti “in mezzo” alla tua città è un atto liberatorio, di riconquista dello spazio “fuori”, quello di tutti