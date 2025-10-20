Non si presenta a scuola prof trovata morta in casa

Rossana Cerretti, la professoressa del liceo Copernico di Brescia, è stata trovata morta in casa, sedsuta alla scrivania.

"Oggi la prof non è a scuola, lei è sempre puntuale". La trovano morta in casa, sulla scrivania mentre correggeva i compiti - Rossana Cerretti insegnava al liceo Copernico di Brescia: non si è presentata in classe, poi la scoperta shock dei colleghi ... Come scrive today.it

Non arriva a scuola, la trovano morta mentre correggeva i compititra: addio alla prof Cerretti - I colleghi l’hanno trovata senza vita nella sua abitazione, con la penna ancora in mano. Si legge su msn.com

