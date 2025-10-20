Non si fermano all' alt della polizia e sfrecciano a tutta velocità tra le vie di San Cristoforo due arrestati
La polizia ha arrestato due catanesi di 22 e 25 anni che, a bordo di un’auto, sono sfuggiti agli agenti della squadra volanti, i quali durante un posto di controllo in via Cristoforo Colombo avevano loro intimato l’alt. Il conducente dell’auto ha dapprima rallentato, dando l’impressione di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Non si fermano all’alt della polizia, fermati due georgiani: uno denunciato, l'altro espulso https://salernotoday.it/cronaca/fermati-georgiani-espulso-denunciato-polizia-battipaglia.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/3575211207627 - X Vai su X
Non si fermano all’alt della polizia e scappano tra le campagne - facebook.com Vai su Facebook
Non si fermano all’alt, inseguimento da film - Un gruppo di malviventi alla guida di un’auto rubata riesce a fuggire a piedi tra i campi: probabile la connessione con i recenti raid ... Come scrive msn.com
Non si fermano all’alt, bloccati dalla polizia - L’uomo alla guida non aveva la patente, il veicolo gli era stato prestato. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Non si fermano all’alt, una fuga da film: lo scontro con una Porsche e la folle corsa senza una ruota - Non si fermano all’alt della polizia, il furgone sfreccia lungo Statale, urta una Porsche, perde una ruota e continua per chilometri. Da msn.com