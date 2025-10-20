Non sei nessuno Panico ad Amici Lorella Cuccarini furiosa non si trattiene

Nervi tesissimi ad Amici 2025. Nel daytime di oggi, lunedì 20 ottobre, Lorella Cuccarini e uno degli allievi hanno avuto un confronto durissimo. Tutto ciò mentre Frasa è venuto a sapere da Rudy De Zerbi che Anna Pettinelli avrebbe potuto sostituirlo. Un altro che sta attraversando un momento difficile è Michele. Il giovane cantante, visibilmente contrariato per le assegnazioni settimanali, ha espresso in casetta la propria frustrazione per i brani ricevuti, giudicandoli poco adatti al suo stile. “Non sono contento di come sta andando il mio percorso, mi sembrano canzoni ingiuste e inadeguate”, ha dichiarato davanti ai compagni, lasciando intendere di non sentirsi valorizzato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

