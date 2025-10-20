Non rispetta gli obblighi previsti dal giudice | trasferito in carcere
Era sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ma non rispetta gli obblighi e finisce in carcere.Il 55enne di Santa Maria a Vico, già arrestato dai carabinieri lo scorso 10 settembre, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per truffa ai. 🔗 Leggi su Casertanews.it
