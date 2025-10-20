Non rispetta gli obblighi imposti dal giudice | bloccato dopo un inseguimento

Un uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato trovato in strada e alla vista dei carabinieri si è dato alla fuga a piedi per le vie del centro ma è stato bloccato dai militari dopo l'inseguimento. E' accaduto nella serata di ieri (19 ottobre) a Teverola.I militari della Sezione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

