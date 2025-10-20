Non penso più a Star Wars Ho una vita | lo sfogo di George Lucas

“Non penso più a Star Wars. Ho una vita”. A leggere le parole di George Lucas pubblicate in un’intervista sul Wall Street Journal sembra quasi che la saga da lui ideata, e ceduta per una bella cifretta alla Disney tredici anni fa, fosse diventata più un peso che una soddisfazione. “La Disney l’ha rilevata e le ha dato la sua visione. Ecco cosa è successo”, ha spiegato l’81enne autore della celebre saga di Guerre Stellari. “Certo che ho accettato la cosa e che non penso più a Star Wars. Voglio dire, ho una vita ”, ha aggiunto. Fu nell’ottobre del 2012 che la Disney acquistò la LucasFilm, quindi tutto il pacchetto dei diritti d’immagine e produzione futura sul franchise di Star Wars. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non penso più a Star Wars. Ho una vita”: lo sfogo di George Lucas

