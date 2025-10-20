Non ingrassare in Menopausa è possibile in 3 parole | proteine muscoli sonno

L a menopausa è una fase di profondo cambiamento: ormonale, fisico, psicologico. Ma non è una condanna al rallentamento o all’aumento di peso. Ne parliamo con la Dottoressa Claudia Venturini, specialista in endocrinologia e metabolismo, che spiega come – con equilibrio e consapevolezza – si possa attraversare questa transizione restando in forma e in salute. Secondo l’esperta, la chiave sta in tre parole: proteine, muscoli e sonno. Tre pilastri che, insieme a buone abitudini alimentari e movimento costante, rappresentano la vera assicurazione metabolica per la donna in post-menopausa. Proteine in menopausa: quanto servono e cosa dice la scienza X È vero che in menopausa si ingrassa? È il metabolismo che rallenta o cambia la distribuzione del grasso?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

