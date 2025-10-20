Non fu provocato ma peccò d’orgoglio | la sentenza sull’ex comandante che uccise la moglie a Sestri Levante
Gian Paolo Bregante, l’ex comandante di navi che un anno fa ha ucciso la moglie Cristina Marini a Sestri Levante, nella città metropolitana di Genova, non ha «agito per provocazione», ma ha «peccato d’orgoglio». E', in estrema sintesi, quanto scrivono i giudici della corte d’assise di Genova nelle motivazioni della sentenza di condanna a 15 anni del 72enne. Dunque, a Bregante non è stata. 🔗 Leggi su Feedpress.me
