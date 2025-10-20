Non fare questi errori che rovinano le sopracciglia

20 ott 2025

Quando si parla di bellezza ci sono tantissime cattive abitudini. Sappiamo che non struccarsi la sera porta ad avere pelle impura e disidratata, non proteggere i capelli prima della piega o al mare farà crescere le doppie punte, li renderà secchi e si spezzeranno facilmente. Sappiamo anche che ci sono errori che rovinano le sopracciglia e non solo rischiano di comprometterne l’estetica ma, peggio, lo stato di salute. Epilazione estrema, usare il rasoio al posto della pinzetta, o una matita troppo scura per infoltirle o delinearle e un fissatore che le rende troppo rigide rischiano di alterare l’armonia del volto. 🔗 Leggi su Amica.it

