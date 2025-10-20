Non fare questi errori che rovinano le sopracciglia
Quando si parla di bellezza ci sono tantissime cattive abitudini. Sappiamo che non struccarsi la sera porta ad avere pelle impura e disidratata, non proteggere i capelli prima della piega o al mare farà crescere le doppie punte, li renderà secchi e si spezzeranno facilmente. Sappiamo anche che ci sono errori che rovinano le sopracciglia e non solo rischiano di comprometterne l’estetica ma, peggio, lo stato di salute. Epilazione estrema, usare il rasoio al posto della pinzetta, o una matita troppo scura per infoltirle o delinearle e un fissatore che le rende troppo rigide rischiano di alterare l’armonia del volto. 🔗 Leggi su Amica.it
